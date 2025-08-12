Fenerbahce goleó 5-2 a Feyenoord como local en la vuelta de la tercera ronda previa de la UEFA Champions League y avanzó por un marcador global de 6-4 a play-offs donde se medirá ante Benfica. Los goles del encuentro fueron anotados por Archie Brown, Jhon Durán, Fred, Youssef En-Nesyri y Anderson Talisca para el cuadro turco, mientras que Tsuyoshi Watanabe marcó un doblete para el cuadro de Países Bajos.

