Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Fenerbahçe y Benfica dejaron abierta la llave en los play-offs de la Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos tendrán que definir su cruce el próximo miércoles 27 de agosto en Portugal.

Fenerbahçe y Benfica dejaron abierta la llave en los play-offs de la Champions League
Fenerbahçe y Benfica dejaron todo abierto tras empatar este miércoles sin goles en el partido de ida por la última ronda de clasificación para la UEFA Champions League, disputado en el Estadio "Şükrü Saracoğlu" de Estambul.

El cotejo disputado en tierras turcas estuvo escaso de ocasiones hasta la expulsión de Florentino en la visita (70'). Posteriormente, los pupilos de José Mourinho encontraron un gol de Youssef En-Nesyri (80') que fue anulado por fuera de juego.

Con esto, ambos elencos tendrán que esperar hasta el próximo miércoles 27 de agosto para definir quien avanza a la fase liguera del torneo más importante del continente y quien será relegado a competir en la Europa League.

Revisa el resto de resultados de la jornada:

  • Basilea (SUI) 1-1 Copenhague (DIN). St. Jakob Park, Basilea.
  • Bodo/Glimt (NOR) 5 - 0 Sturm Graz (AUT). Aspmyra Stadion, Bodo
  • Celtic (SCO) 0 - 0 Kairat Almaty (KAZ). Celtic Park, Glasgow

