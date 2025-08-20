Fenerbahçe y Benfica dejaron abierta la llave en los play-offs de la Champions League

Fenerbahçe y Benfica dejaron todo abierto tras empatar este miércoles sin goles en el partido de ida por la última ronda de clasificación para la UEFA Champions League, disputado en el Estadio "Şükrü Saracoğlu" de Estambul.

El cotejo disputado en tierras turcas estuvo escaso de ocasiones hasta la expulsión de Florentino en la visita (70'). Posteriormente, los pupilos de José Mourinho encontraron un gol de Youssef En-Nesyri (80') que fue anulado por fuera de juego.

Con esto, ambos elencos tendrán que esperar hasta el próximo miércoles 27 de agosto para definir quien avanza a la fase liguera del torneo más importante del continente y quien será relegado a competir en la Europa League.

