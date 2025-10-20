Increíble: Atlético de Madrid tuvo problemas con el agua antes de su duelo ante Arsenal

Un insólito problema en los vestuarios del Emirates Stadium, empañó el último entrenamiento de Atlético de Madrid antes de enfrentar a Arsenal, en el marco de la tercera fecha de la Champions League.

Los dirigidos por Diego Simeone entrenaron en Londres, pero estuvieron 45 minutos sin agua caliente, obligando al equipo a retirarse del estadio sin poder ducharse y con evidente molestia.

Según fuentes consultadas por EFE, Atlético de Madrid reportó la falta de agua caliente minutos después de comenzar la sesión de entrenamiento. El problema se produjo en ambos vestuarios, tanto en el local como en el visitante, por lo que no era exclusivo del que estaba utilizando el Atlético.

Para cuando Arsenal arregló el problema, Atlético ya había terminado su entrenamiento, 15 minutos antes de lo previsto, y tomó la decisión de irse al hotel en su autobús para poder tomar un baño en condiciones.

Arsenal está investigando las causas de lo ocurrido, algo inusual en uno de los estadio más importantes del Reino Unido y que está acostumbrado a albergar partidos del máximo nivel.

En cuanto al partido, se jugará este martes 21 de octubre a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT) y podrás seguir el resultado en Cooperativa.cl.