La programación de la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League

La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo con la programación pactada para los días martes 4 y miércoles 5 de noviembre.

Entre los partidos llamativos de la jornada, Liverpool recibe a Real Madrid y PSG se mide a Bayern Munich.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 4 de noviembre:

Slavia Praga vs. Arsenal. 14:45 horas. Fortuna Arena.

Napoli vs. Eintracht Frankfurt. 14:45 horas. Estadio "Diego Armando Maradona".

Atlético de Madrid vs. Unión St. Gilloise. 17:00 horas. Riyadh Air Metropolitano.

Bodo Glimt vs. Monaco. 17:00 horas. Aspmyra Stadion.

Juventus vs. Sporting. 17:00 horas. Allianz Stadium.

Liverpool vs. Real Madrid. 17:00 horas. Anfield Road.

Olympiakos vs. PSV. 17:00 horas. Estadio "Georgios Karaiskáki".

PSG vs. Bayern Munich. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.

Tottenham vs. Copenhague. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.

Miércoles 5 de noviembre: