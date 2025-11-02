Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
La programación de la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Revisa la agenda de partidos para esta semana.
Revisa la agenda de partidos para esta semana.
La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo con la programación pactada para los días martes 4 y miércoles 5 de noviembre.
Entre los partidos llamativos de la jornada, Liverpool recibe a Real Madrid y PSG se mide a Bayern Munich.