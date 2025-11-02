Síguenos:
La programación de la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Revisa la agenda de partidos para esta semana.

La programación de la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League
La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo con la programación pactada para los días martes 4 y miércoles 5 de noviembre.

Entre los partidos llamativos de la jornada, Liverpool recibe a Real Madrid y PSG se mide a Bayern Munich.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 4 de noviembre: 

  • Slavia Praga vs. Arsenal. 14:45 horas. Fortuna Arena.
  • Napoli vs. Eintracht Frankfurt. 14:45 horas. Estadio "Diego Armando Maradona".
  • Atlético de Madrid vs. Unión St. Gilloise. 17:00 horas. Riyadh Air Metropolitano.
  • Bodo Glimt vs. Monaco. 17:00 horas. Aspmyra Stadion.
  • Juventus vs. Sporting. 17:00 horas. Allianz Stadium.
  • Liverpool vs. Real Madrid. 17:00 horas. Anfield Road.
  • Olympiakos vs. PSV. 17:00 horas. Estadio "Georgios Karaiskáki".
  • PSG vs. Bayern Munich. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.
  • Tottenham vs. Copenhague. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.

Miércoles 5 de noviembre:

  • Pafos vs. Villareal. 14:45 horas. Alphamega Stadium.
  • Qarabag Agdam vs. Chelsea. 14:45 horas. Estadio Republicano "Tofiq Bahramov".
  • Ajax vs. Galatasaray. 17:00 horas. Estadio "Johan Cruyff".
  • Brujas vs. Barcelona. 17:00 horas. Jay Breydelastadion.
  • Inter vs. Kairat Almaty. 17:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza".
  • Manchester City vs. Borussia Dortmund. 17:00 horas. Etihad Stadium.
  • Newcastle vs. Athletic Club. 17:00 horas. St. James Park.
  • Olympique de Marsella vs. Atalanta. 17:00 horas. Estadio Orange Vélodrome.
  • Benfica vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Estadio da Luz.

