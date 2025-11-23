La programación de la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League

La quinta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo con la programación pactada para los días martes 25 y miércoles 26 de noviembre.

Entre los partidos llamativos de la jornada, Chelsea recibe a Barcelona y Arsenal se medirá con Bayern Munich.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 25 de noviembre:

Ajax vs. Benfica. 14:45 horas. "Johan Cruyff" Arena.

Galatasaray vs. Unión St. Gilloise. 14:45 horas. RAMS Park.

Borussia Dortmund vs. Villarreal. 17:00 horas. Signal Iduna Park.

Chelsea vs. Barcelona. 17:00 horas. Stamford Bridge.

Bodo Glimt vs. Juventus. 17:00 horas. Aspmyra Stadium.

Manchester City vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Etihad Stadium.

Olympique de Marsella vs. Newcastle. 17:00 horas. Orange Vélodrome.

Slavia Praga vs. Athletic Club. 17:00 horas. Fortuna Arena.

Napoli vs. Qarabag Agdam. 17:00 horas. Estadio "Diego Armando Maradona".



Miércoles 26 de noviembre: