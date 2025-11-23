Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La programación de la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League

Publicado:
Redacción Cooperativa

Revisa la agenda de partidos para esta semana.

La programación de la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League
 @fcbarcelona
La quinta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo con la programación pactada para los días martes 25 y miércoles 26 de noviembre.

Entre los partidos llamativos de la jornada, Chelsea recibe a Barcelona y Arsenal se medirá con Bayern Munich.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 25 de noviembre:

  • Ajax vs. Benfica. 14:45 horas. "Johan Cruyff" Arena.
  • Galatasaray vs. Unión St. Gilloise. 14:45 horas. RAMS Park.
  • Borussia Dortmund vs. Villarreal. 17:00 horas. Signal Iduna Park.
  • Chelsea vs. Barcelona. 17:00 horas. Stamford Bridge.
  • Bodo Glimt vs. Juventus. 17:00 horas. Aspmyra Stadium.
  • Manchester City vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Etihad Stadium.
  • Olympique de Marsella vs. Newcastle. 17:00 horas. Orange Vélodrome.
  • Slavia Praga vs. Athletic Club. 17:00 horas. Fortuna Arena.
  • Napoli vs. Qarabag Agdam. 17:00 horas. Estadio "Diego Armando Maradona".


Miércoles 26 de noviembre:

  • Copenhague vs. Kaitat Almaty. 14:45 horas. Parken.
  • Pafos vs. Monaco. 14:45 horas. Alphamega Stadium.
  • Arsenal vs. Bayern Munich. 17:00 horas. Emirates Stadium.
  • Atlético de Madrid vs. Inter de Milán. 17:00 horas. Royadh Air Metropolitano.
  • Eintracht Frankfurt vs. Atalanta. 17:00 horas. Deutsche Bank Park.
  • Liverpool vs. PSV. 17:00 horas. Anfield Road.
  • Olympiakos vs. Real Madrid. 17:00 horas. Stadio "Giorgios Karaiskáki".
  • PSG vs. Tottenham. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.
  • Sporting de Lisboa vs. Brujas. 17:00 horas. Estadio "José Alvalade".

Las + leídas
