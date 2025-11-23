Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
La programación de la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda de partidos para esta semana.
La quinta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo con la programación pactada para los días martes 25 y miércoles 26 de noviembre.
Entre los partidos llamativos de la jornada, Chelsea recibe a Barcelona y Arsenal se medirá con Bayern Munich.
Martes 25 de noviembre:
Miércoles 26 de noviembre: