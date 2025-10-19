Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La programación de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Revisa la agenda de partidos para esta semana.

La programación de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League
La acción de la UEFA Champions League continúa esta semana con la disputa de la tercera fecha de la fase de liga, que se disputará entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre.

Entre los duelos estelares, el campeón PSG visitará a Bayer Leverkusen y Real Madrid enfrentará a Juventus en un choque de colosos en España.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 21 de octubre

  • Barcelona vs. Olympiacos. 13:45 horas. Estadio Olímpico de Montjuic
  • Kairat Almaty vs. Pafos. 13:45 horas. Central Stadium
  • Villarreal vs. Manchester City. 16:00 horas. Estadio de La Cerámica
  • Arsenal vs. Atlético de Madrid. 16:00 horas. Emirates Stadium
  • Newcastle vs. Benfica. 16:00 horas. St. James' Park
  • PSV vs. Napoli. 16:00 horas. Phillips Stadium
  • Bayer Leverkusen vs. PSG. 16:00 horas. BayArena
  • Union Saint-Gilloise vs. Inter de Milán. 16:00 horas. Lotto Park
  • Copenhague vs. Borussia Dortmund. 16:00 horas. Parken Stadium

Miércoles 22 de octubre

  • Athletic de Bilbao vs. Qarabag. 13:45 horas. San Mamés.
  • Galatasaray vs. Bodo/Glimt. 13:45 horas. Rams Park
  • Chelsea vs. Ajax. 16:00 horas. Stamford Bridge
  • Real Madrid vs. Juventus. 16:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu"
  • Sporting de Lisboa vs. Marsella. 16:00 horas. Estadio "José Alvalade"
  • Monaco vs. Tottenham. 16:00 horas. Estadio Luis II
  • Atalanta vs. Slavia Praga. 16:00 horas. Gewiss Stadium
  • Eintracht Frankfurt vs. Liverpool. 16:00 horas. Deutsche Bank Park
  • Bayern Munich vs. Club Brujas. 16:00 horas. Allianz Arena

Las + leídas
En portada