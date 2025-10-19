La programación de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League

La acción de la UEFA Champions League continúa esta semana con la disputa de la tercera fecha de la fase de liga, que se disputará entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre.

Entre los duelos estelares, el campeón PSG visitará a Bayer Leverkusen y Real Madrid enfrentará a Juventus en un choque de colosos en España.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 21 de octubre

Barcelona vs. Olympiacos. 13:45 horas. Estadio Olímpico de Montjuic

Kairat Almaty vs. Pafos. 13:45 horas. Central Stadium

Villarreal vs. Manchester City. 16:00 horas. Estadio de La Cerámica

Arsenal vs. Atlético de Madrid. 16:00 horas. Emirates Stadium

Newcastle vs. Benfica. 16:00 horas. St. James' Park

PSV vs. Napoli. 16:00 horas. Phillips Stadium

Bayer Leverkusen vs. PSG. 16:00 horas. BayArena

Union Saint-Gilloise vs. Inter de Milán. 16:00 horas. Lotto Park

Copenhague vs. Borussia Dortmund. 16:00 horas. Parken Stadium

Miércoles 22 de octubre