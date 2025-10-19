Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
La programación de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League
Revisa la agenda de partidos para esta semana.
La acción de la UEFA Champions League continúa esta semana con la disputa de la tercera fecha de la fase de liga, que se disputará entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre.
Entre los duelos estelares, el campeón PSG visitará a Bayer Leverkusen y Real Madrid enfrentará a Juventus en un choque de colosos en España.
Revisa la programación junto a Cooperativa.cl: