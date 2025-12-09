Liverpool volvió a celebrar en la Champions tras agónico triunfo sobre Inter de Milán

Liverpool consiguió una importante victoria en la sexta fecha de la UEFA Champions League luego de imponerse con un agónico 0-1 ante Inter de Milán en el Estadio "Giuseppe Meazza", con un penal sancionado en la recta final del compromiso.

El encuentro que reunió a dos equipos que llegaban con irregularidad se mantuvo parejo durante el primer tiempo. Si bien, Ibrahima Konaté abrió la cuenta mediante un cabezazo, la acción fue anulada por una mano de Hugo Ekitike tras el pivoteo de Virgil Van Dijk.

En el final, cuando parecía que el encuentro terminaba igualado, Liverpool terminó celebrando gracias a un penal sancionado por el árbitro alemán Felix Zwayer, luego que Alessandro Bastoni agarrara de la camiseta a Florian Wirtz en el área (85').

LA GRAN POLÉMICA DE LA NOCHE EN MILÁN: ¿estuvo bien cobrado el penal a Liverpool por este agarrón de Bastoni?



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HV1snaKSXv — SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025

El húngaro Dominik Szoboszlai tomó la responsabilidad y convirtió su tiro desde los doce pasos (88') para darle tranquilidad al equipo dirigido por el neerlandés Arne Slot, quien estaba en tela de juicio tras marginar de este encuentro al egipcio Mohamed Salah.

Con el resultado, Liverpool trepó al octavo lugar con 12 puntos y así se mantuvo en puestos de clasificación directa a octavos de final. En tanto, Inter sumó su segunda caída y quedó quinto con las mismas unidades.

El siguiente desafío para los italianos será de visita ante Genoa en la Serie A el próximo 14 de diciembre y los ingleses regresan a Anfield para recibir a Brighton por la Premier League el 13 de dicho mes.

En la Champions, en enero próximo, Inter enfrentará a Arsenal, mientras que Liverpool visitará a Marsella.