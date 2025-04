Luis Enrique y el triunfo ante Arsenal: Demostramos qué clase de equipo somos

El español Luis Enrique, técnico de PSG, valoró el triunfo ante Arsenal en Londres, en la ida de las semifinales de la Champions, aunque remarcó que aún deben superar la revancha antes de pensar en la final de Munich.

"Queda el partido de vuelta, que será trepidante. Vivimo una semifinal con mucha emoción y tensión, un estadio que vibraba... pero con el gol en el minuto 4 demostramos qué clase de equipo somos, qué jugadores tenemos, qué personalidad tenemos y qué tipo de fútbol queremos hacer", afirmó el hispano en la tranmisión oficial.

"El gol nos dio mucha confianza y tranquilidad, es un ejemplo de cómo intentamos jugar. El equipo sigue demostrando que tiene hambre, que puede jugar mejor o peor pero que lucha hasta el último momento. Es un gran resultado pero queda el partido de vuelta y un gol se marca en un despiste", advirtió.

Finalmente, manifestó que espera contar con Ousmane Dembelé en la revancha, luego que sintiera molestias en esta jornada.

"No sabremos realmente el alcance hasta que no le hagan pruebas. En el partido de liga no va a estar y para la vuelta intentaremos que esté. Pero nosotros somos un verdadero equipo y si no está Dembelé entrará otro compañero con calidad y ambición", sentenció.

La revancha entre PSG y Arsenal será el miércoles 7 de mayo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Parque de los Príncipes.