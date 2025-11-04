Manchester City mide fuerzas ante Borussia Dortmund en duelo estelar de Champions

Manchester City, con Erling Haaland en plenitud, mide fuerzas este miércoles ante Borussia Dortmund en Etihad Stadium, desde las 17:00 horas (20:00 GMT), en uno de los duelos estelares de la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola afronta el compromiso con el ariete noruego en su forma más letal, con 26 goles entre club y selección en el inicio de la temporada.

Haaland viene de anotar un doblete a Bournemouth el fin de semana en la Premier League, y lleva 13 goles en 10 jornadas del torneo británico.

Además, está el condimento del reencuentro que tendrá Haaland con el Dortmund, equipo donde brilló antes de dar el salto a Inglaterra.

El City, además, está igualado en puntaje con Borussia Dortmund (7 unidades), por lo que necesita el triunfo para desplazarlo de la tabla y meterse con seguridad en la zona de clasificación directa a octavos de final del torneo.

La formación de Manchester City será con Donnarumma; Ait-Nouri, Dias, Gvardiol, Nunes; Rodri; Doku, Foden, Silva, Cherki; y Haaland.

Borussia Dortmund, por su parte, llega encendido tras una positva de cuatro triunfos consecutivos, sumando todas la competiciones. Está tercero en la Bundesliga, y su última derrota fue a mediados de octubre, ante el poderoso Bayern Munich.

Este miércoles, será especial el encuentro para el alemán Felix Nmecha, volante del Dortmund, quien se formó por nueve años en la cantera de Manchester City.

La posible formación de los germanos será con Kobel; Anselmino, Anton, Bensebaïni; Couto, Nmecha, Groß, Svensson; Brandt, Adeyemi, Guirassy.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.