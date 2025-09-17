PSG comenzó la defensa del título en la Champions con goleada sobre Atalanta

PSG comenzó este miércoles la defenso del título en la Champions League con un sólido triunfo por 4-0 sobre Atalanta, en el Estadio Parque de Los Príncipes, en el marco de la primera fecha de la fase de liga.

El conjunto dirigido por Luis Enrique dominó el partido desde los primeros minutos, con el gol del capitán Marquinhos tras asistencia de Fabián Ruiz (3').

Khvicha Kvaratskhelia estiró las cifras con tremendo derechazo (39') y al final del primer tiempo pudo llegar el tercero, con un penal de Bradley Barcola, pero del delantero francés remató horrible, disparando abajo y casi al medio, directo al cuerpo del arquero Marco Carnesecchi.

El 3-0 llegó en el complemento, con una gran jugada personal de Nuno Mendes en el área de Atalanta (51'); y el triunfo se selló en los descuentos, con gol de Goncalo Ramos (90+1').

El próximo desafío de PSG será mayúsculo en la Champions, ya que visitará a uno de los candidatos, FC Barcelona; Atalanta, en cambio, tendrá chance de recuperarse, recibiendo a Club Brujas en Bérgamo.