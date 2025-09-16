PSG inicia la defensa del título en la Champions League ante Atalanta

París Saint-Germain (PSG) inicia este miércoles la defensa del título en la Champions League, cuando enfrente a Atalanta en el Parque de Los Príncipes, desde las 16:00 horas (19:00 GMT) en la primera fecha de la fase de liga.

El conjunto dirigido por Luis Enrique, finalista en el Mundial de Clubes y ganador de la Supercopa de la UEFA, llega con hambre de seguir haciendo historia, con el objetivo de lograr el bicampeonato y dejar su huella en el fútbol europeo.

En el plano local, los parisinos marchan con campaña perfecta en el arranque del torneo, con cuatro victorias en misma cantidad de partidos jugados.

La formación de PSG será con Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Fabián, Neves; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

Atalanta, por su parte, quiere dar la sorpresa en el terreno de franceses, aunque llega complicado tras un irregular inicio en la Serie A de Italia, con solo un triunfo (ante Lecce el fin de semana pasado).

La oncena que preparó el técnico Ivan Juric en Atalanta será con Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pašalić, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; y Krstović.

En el historial, ambos equipos sólo se han enfrentado en una ocasión: En el partido único de cuartos de final de Champions que disputaron en 2020, en Lisboa, en plena pandemia del Covid-19, con triunfo por 2-1 para PSG.

El duelo de este miércoles en París será arbitrado por el suizo Sandro Schärer y el alemán Bastian Danket estará a cargo del VAR.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.