PSG y Athletic Club firmaron friccionado empate en la Champions League
PSG igualó sin goles en su visita a Athletic Club de Bilbao en San Mamés por la sexta jornada de la fase de liga de Champions League. En un friccionado partido, los actuales campeones de la competencia no pudieron romper el empate y con este resultado se ubicaron en el tercer puesto con 13 puntos. Por el otro lado, el elenco de Bilbao quedó en el lugar 28° con 5 unidades.
