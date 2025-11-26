Real Madrid contó con un determinante Mbappé para derrotar a Olympiakos en la Champions

En un momento de la temporada en donde atraviesan por muchas dudas, Real Madrid consiguió llevarse una sufrida victoria 3-4 ante Olympiakos en su visita al Estadio "Georgios Karaiskakis" de Grecia en la quinta fecha de la UEFA Champions League.

El encuentro fue un intercambio constante de emociones, ya que de entrada los anfitriones encontraron la ventaja gracias a Chiquinho (8'). No obstante, un desatado Kylian Mbappé marcó un triplete en siete minutos (22', 24' y 29') para voltear la suerte de los "merengues".

Sin embargo, los dirigidos por Xabi Alonso volvieron a evidenciar algunas falencias en su juego y Mehdi Taremi (52') achicó las diferencias antes de que el astro galo volviese a anotar (59') para mantener un 2-4 que pareció definitivo.

De cara a la recta final, Ayoub El Kaabi (81') se encargó de volver a estrechar el marcador en favor de Olympiakos y Real Madrid terminó aguantando la ventaja para ubicarse quinto en la tabla con 12 puntos ante un rival que apenas suma 2 unidades.

Con esto, el elenco español puso fin a una racha de tres encuentros sin ganar en todas las competiciones y llega motivado a su duelo como visita ante Girona este próximo 30 de noviembre, donde buscará finalizar su seguidilla de empates en La Liga.

Revisa el resto de resultados de la jornada: