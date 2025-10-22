Real Madrid derribó a Juventus y extendió su ruta triunfal en la Champions League

Real Madrid sacó una dura tarea adelante este miércoles al vencer 1-0 a Juventus en el Estadio "Santiago Bernabéu", resultado que le permitió mantener su inicio perfecto y llegar con puntaje ideal a la tercera fecha de la fase liguera de la UEFA Champions League.

Con una defensa de cinco hombres, los italianos jugaron con la paciencia del cuadro "merengue" durante la primera etapa. Apoyados en eso, tuvieron las mejores chances y Thibaut Courtois tuvo que salir al rescate en más de una ocasión.

Poco a poco, los de Xabi Alonso fueron volteando las cosas hasta que no soltaron el dominio. A base de testarazos de Aurélien Tchouaméni tras saques de esquina, despertaron al portero Michele Di Gregorio de su plácido partido.

El complemento calcó el inicio de la segunda parte y, aunque Dusan Vlahovic tuvo la ocasión más clara del partido, Real Madrid encontró en Vinícius Júnior su talismán para quebrar a la defensa, rematar al poste y a Jude Bellingham (57') para cazar el rebote.

Sobre el final, nuevamente los españoles permitieron dos contraataques y Raúl Asencio tuvo que exigirse para bloquear un tiro de Loïs Openda, mientras que Courtois sacó una mano para evitar el tanto de Filip Kostić.

Con este resultado, Real Madrid llegó a 9 puntos y se posicionó como el quinto equipo que solo ha sumado triunfos antes de afrontar el clásico ante FC Barcelona este próximo 26 de octubre.

Juventus, en tanto, quedó con 2 unidades en el vigésimo quinto lugar que lo posiciona fuera de los play-offs para octavos de final.