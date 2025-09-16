Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Real Madrid se estrenó en la Champions con exigida remontada ante Olympique de Marsella

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La figura fue el arquero del cuadro francés, el argentino Gerónimo Rulli.

Kylian Mbappé anotó un doblete de penal.

Real Madrid se estrenó en la Champions con exigida remontada ante Olympique de Marsella
Real Madrid se estrenó en la fase de liga de la Champions League este martes con una sufrida remontada por 2-1 ante Olympique de Marsella en el Estadio "Santiago Bernabéu".

El cuadro dirigido por Xabi Alonso tuvo un partido con complicaciones desde los primeros minutos, ya que Trent Alexander-Arnold, una de las contrataciones de esta temporada, salió lesionado con problemas musculares (5').

La apertura de la cuenta fue con un derechazo de Timothy Weah (22'), hijo del mítico jugador liberiano George Weah, pero los merengues lograron reaccionar con un penal ejecutado por el francés Kylian Mbappé (29').

El Madrid, con un estilo ofensivo y muy vertical, se volcó en ofensiva intentando dar vuelta el resultado, pero se encontró con un muro en el arco rival, siendo figura absoluta del encuentro el guardameta argentino Gerónimo Rulli, atajando los disparos de Mbappé y también de otro trasandino que brilló, el joven valor Franco Mastantuono.

En la segunda parte, el conjunto blanco volvió a sufrir otro problema y quedó con 10 jugadores, por expulsión de Dani Carvajal (72'), capitán del equipo, quien perdió el control y le pegó un cabezazo en la cara a Rulli.

Pese a la desventaja numérica, Real Madrid encontró el camino, gracias al brasileño Vinicius, quien ingresó como revulsivo, siendo derribado en el área. La responsabilidad la tomó nuevamente Mbappé, quien firmó su doblete desde los 12 pasos, sellando la victoria definitiva (81').

Con el resultado a favor, en los últimos minutos los locales se defendieron y Thibaut Courtois logró mantener el resultado, con una gran atajada a Mason Greenwood.

En la próxima fecha de la Champions, Real Madrid visitará a en Kazajistán, mientras que Marsella recibirá a Ajax en Francia.

