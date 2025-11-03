Real Madrid visita a Liverpool en un choque de realidades opuestas en la Champions League

Este martes un partido con tintes de clásico europeo se toma la jornada en Anfield, ya que Liverpool volverá a verse las caras con Real Madrid por la UEFA Champions League a partir de las 17:00 horas (21:00 GMT), instante en el que darán vida a la cuarta fecha del torneo continental.

En un duelo de realidades opuestas, los anfitriones viven un presente lleno de contrastes. Pese a golear 1-5 en su visita a Frankfurt durante la última actuación internacional, su rendimiento en Inglaterra no es el óptimo y llega con seis derrotas en los últimos siete partidos entre Premier League y copas locales.

Además, Arne Slot tendrá las bajas de Alisson, Alexander Isak y Frimpong en un equipo que no logra afianzarse y que formará con: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike.

Por su parte, los dirigidos por Xabi Alonso vienen en pleno ascenso de temporada y con números perfectos. El equipo "merengue" lidera la tabla del formato liguero y acumula cinco victorias consecutivas entre Champions y La Liga. Incluso superó el clásico ante FC Barcelona y luego goleó 4-0 a Valencia en el "Bernabéu".

Con un Mbappé desatado y el morbo por el retorno de Trent Alexander-Arnold a Anfield, los españoles formarán con: Thibaut Courtois; Trent, Éder Militao, Dean Huijsen, Carreras; Aurelien Tchouaméni, Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham; Vinícius y Mbappé.

Con arbitraje del rumano Istvan Kovacs, las acciones comenzarán a desarrollarse en paralelo a otros siete partidos y todos los detalles podrás seguirlos a través de Cooperativa.cl.