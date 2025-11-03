Real Madrid visita a Liverpool en un choque de realidades opuestas en la Champions League
El conjunto español buscará mantener su invicto en Champions ante un equipo inglés que está en crisis.
Este martes un partido con tintes de clásico europeo se toma la jornada en Anfield, ya que Liverpool volverá a verse las caras con Real Madrid por la UEFA Champions League a partir de las 17:00 horas (21:00 GMT), instante en el que darán vida a la cuarta fecha del torneo continental.
En un duelo de realidades opuestas, los anfitriones viven un presente lleno de contrastes. Pese a golear 1-5 en su visita a Frankfurt durante la última actuación internacional, su rendimiento en Inglaterra no es el óptimo y llega con seis derrotas en los últimos siete partidos entre Premier League y copas locales.
Además, Arne Slot tendrá las bajas de Alisson, Alexander Isak y Frimpong en un equipo que no logra afianzarse y que formará con: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike.
Por su parte, los dirigidos por Xabi Alonso vienen en pleno ascenso de temporada y con números perfectos. El equipo "merengue" lidera la tabla del formato liguero y acumula cinco victorias consecutivas entre Champions y La Liga. Incluso superó el clásico ante FC Barcelona y luego goleó 4-0 a Valencia en el "Bernabéu".
Con un Mbappé desatado y el morbo por el retorno de Trent Alexander-Arnold a Anfield, los españoles formarán con: Thibaut Courtois; Trent, Éder Militao, Dean Huijsen, Carreras; Aurelien Tchouaméni, Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham; Vinícius y Mbappé.
Con arbitraje del rumano Istvan Kovacs, las acciones comenzarán a desarrollarse en paralelo a otros siete partidos y todos los detalles podrás seguirlos a través de Cooperativa.cl.