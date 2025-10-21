Real Madrid y Juventus protagonizan choque de colosos en la Champions League

Real Madrid recibe a Juventus en el "Santiago Bernabéu" este miércoles, desde las 16:00 horas (19:00 GMT), por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, en un duelo de colosos que promete alto impacto.

Los merengues llevan una campaña perfecta en la competencia tras imponerse por 2-1 a Olympique de Marsella y 5-0 a Karait Almaty en las jornadas pasadas.

Asimismo, el elenco español enfrenta un gran presente sumando solo una derrota en la temporada, ante Atlético de Madrid, consolidado en la cima de la Liga Española y en busca de llegar a lo más alto de la Liga de Campeones de Europa para asentarse entre los favoritos de esta edición.

El equipo que prepara el DT Xabi Alonso es con: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Aurélien Tchouaméni, Alvaro Carreras; Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

Por el otro lado, la "Juve" suma dos unidades tras igual 4-4 ante Borussia Dortmund en el estreno de la competencia y empatar a dos goles ante Villarreal en la fecha anterior, por lo que necesitan sumar con urgencia para no quedar atrás en la tabla.

Además, los italianos enfrentan un duro presente en la liga italiana, ocupando el séptimo puesto con 12 unidades, registrando tres triunfos, un empate y una derrota.

El posible once inicial de la "Vecchia Signora" es con: Michele Di Gregorio; Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly; Pierre Kalulu, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso; Kenan Yildiz, Francisco Conceicao y Dusan Vlahovic.

El duelo que está pactado para el miércoles 22 de octubre a las 16:00 horas (19:00 GMT) será dirigido por el eslovaco Slavko Vincic y podrás verlo por las pantallas de ESPN y en streaming por Disney+.

