Simone Inzaghi: "No hemos sido mi Inter, pero estoy orgulloso del camino"

El italiano Simone Inzaghi, entrenador de Inter de Milán, reconoció la inferioridad de su equipo en la final de Liga de Campeones que perdió de forma apabullante ante PSG (5-0), aunque alabó a sus jugadores y el gran camino que llevan haciendo durante años.

"No hemos sido mi Inter, los primeros en saberlo somos los chicos y yo, pero estoy orgulloso de ellos. Nos encontramos con un equipo que mereció ganar la Liga de Campeones, probablemente más fuerte que nosotros. Teníamos que ser mejores, no lo hicimos. Lo enfocamos mal y facilitamos la tarea del PSG, pero la derrota no borra el camino que hemos recorrido hasta ahora. Por mi parte, tenía que hacerlo mejor, pero no quiero olvidar la temporada", dijo a Sky Sports Italia tras el duelo.

"El PSG mereció ganar. Como entrenador estoy orgulloso del camino, este partido no nos representa. Tenemos que dar mérito al adversario. No hemos hecho una final en el mejor modo. Pero he agradecido a todos los jugadores por lo que han hecho. Orgulloso de lo que han hecho", insistió en rueda de prensa.

El técnico apeló a la necesidad de salir reforzados de las derrotas: "De las derrotas es necesario salir más fuerte. Esta derrota nos duele al nivel de Estambul. Ya lo hicimos allí, ganamos el 'Scudetto' al año siguiente", comentó.

"Hemos llegado claramente más cansados que el PSG. Hemos peleado por el título de liga hasta el viernes, ellos hace 3 meses ganaron. Sabíamos que eran mejores y hemos merecido la derrota", añadió.