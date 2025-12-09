[VIDEO] Con revisión del VAR: El polémico gol anulado a Liverpool ante Inter en la Champions

Liverpool lamentó un polémico gol anulado en el primer tiempo del duelo ante Inter de Milán en el "Giuseppe Meazza", en la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League.

En el minuto 32, Ibrahima Konaté cabeceó para abrir la cuenta, pero tras la revisión del VAR, el juez alemán Felix Zwayer lo invalidó por una mano previa de Hugo Ekitike tras un cabezazo de Virgil Van Dijk.

Still not sure why Konate goal was ruled out.



Seems van Dijk heads it onto Ekitike, if Van Dijk heads it that even if it hits Ekitike hand it doesn’t matter.



Any insights?



pic.twitter.com/v7M2pRujul — Im_A_Believer (@BelieveInKlopp) December 9, 2025