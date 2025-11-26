Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] David Luiz apareció en la Champions y anotó un golazo ante AS Mónaco

El brasileño clavó un potente frentazo para el 1-1.

[VIDEO] David Luiz apareció en la Champions y anotó un golazo ante AS Mónaco
El experimentado defensor brasileño David Luiz mostró su plena vigencia con un golazo en la Liga de Campeones, al anotar el 1-1 ante AS Mónaco con un frentazo a los 17 minutos.

Revisa el golazo:

