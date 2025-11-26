Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
[VIDEO] David Luiz apareció en la Champions y anotó un golazo ante AS Mónaco
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El brasileño clavó un potente frentazo para el 1-1.
El experimentado defensor brasileño David Luiz mostró su plena vigencia con un golazo en la Liga de Campeones, al anotar el 1-1 ante AS Mónaco con un frentazo a los 17 minutos.
Revisa el golazo:
