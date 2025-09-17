[VIDEO] Diego Simeone se enfrentó a hincha de Liverpool por "insultos todo el partido"
El entrenador de Atlético de Madrid explicó la situación tras la derrota en Anfield.
Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid y expulsado en el minuto 90+3 del partido de Champions League contra Liverpool tras el 3-2 que anotó Virgil Van Dijk, se enfrentó después de ese gol a un hincha local que lo había insultado "todo el partido, gestos incluidos" en Anfield y esperó que "cuando se identifique a esa persona tenga sus consecuencias".
¡¡¡LE GRITARON EL GOL DESDE LA TRIBUNA AL CHOLO SIMEONE Y SE VOLVIÓ LOCO!!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025
pic.twitter.com/qYbgVrz3kZ
"Vienen siempre hablando de cuidad, cuidad, cuidad... Te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción a los insultos, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando", explicó sobre ese momento a la transmisión oficial después del encuentro.
La intervención del personal de seguridad impidió acercarse a la grada al técnico, que explicó la situación a los árbitros, aunque finalmente fue expulsado.
"El árbitro entendía la situación. Ojalá que un equipo como Liverpool pueda mejorar esa parte y cuando identifiquen a la persona que hizo eso tenga sus consecuencias", continuó.
"Está claro que el que tengo que tener calma soy yo, tienes que soportar los insultos, los gestos y cualquier situación del otro porque estás en un lugar que tienes que soportar", sentenció.