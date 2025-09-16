[VIDEO] La expulsión de Carvajal en Real Madrid por un cabezazo al arquero Gerónimo Rulli

El lateral español Dani Carvajal, capitán de Real Madrid, fue expulsado este martes durante el partido de Champions League ante Olympique de Marsella, en el minuto 72, tras propinar un cabezazo al arquero argentino Gerónimo Rulli en una discusión antes de un córner.

Ambos futbolistas se encararon, sin la pelota en juego, y el español golpeó con su cabeza el rostro del arquero argentino.

El árbitro bosnio, Irfan Peljto, tras revisar la acción en la pantalla del VAR, decidió mostrar tarjeta roja directa a Carvajal.

Carvajal había entrado al terreno de juego en el minuto 5 de partido, reemplazando a Trent Alexander-Arnold, quien sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda.