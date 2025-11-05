[VIDEO] Lamine Yamal deslumbró con golazo en el frenético duelo de Barcelona y Brujas en la Champions

El delantero español Lamine Yamal deslumbró con un golazo para FC Barcelona frente a Brujas por la UEFA Champions League, en un encuentro disputado en el Jan Breydelstadion.

El futbolista del cuadro azulgrana eludió a dos jugadores y definió ante la salida del arquero Nordin Jackers, para anotar el empate 2-2 transitorio en el minuto 61 del encuentro.