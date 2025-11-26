Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.9°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Mbappé se desató con triplete y Real Madrid lo dio vuelta ante Olympiakos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero galo cambió el marcador para los merengues en Grecia.

[VIDEO] Mbappé se desató con triplete y Real Madrid lo dio vuelta ante Olympiakos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Kylian Mbappé volvió a ser clave para Real Madrid en la UEFA Champions League tras anotar el triplete que le dio la remontada por 1-3 ante Olympiakos. El delantero galo marcó en un margen de siete minutos tras la tempranera apertura de los anfitriones en Grecia.

Revisa sus goles a continuación:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada