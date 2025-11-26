[VIDEO] Mbappé se desató con triplete y Real Madrid lo dio vuelta ante Olympiakos
El delantero galo cambió el marcador para los merengues en Grecia.
Kylian Mbappé volvió a ser clave para Real Madrid en la UEFA Champions League tras anotar el triplete que le dio la remontada por 1-3 ante Olympiakos. El delantero galo marcó en un margen de siete minutos tras la tempranera apertura de los anfitriones en Grecia.
Revisa sus goles a continuación:
KIKI, SIEMPRE ÉL: Mbappé definió a pura velocidad y marcó el 1-1 entre Real Madrid y Olympiacos. ¡EXCELENTE PASE DE VINI!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025
¡¡RÁFAGA FRANCESA!! MBAPPÉ GANÓ POR ARRIBA Y SELLÓ SU DOBLETE PARA EL 2-1 DEL REAL MADRID SOBRE OLYMPIACOS. ¡PARTIDO DE LOCOS!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025
YA ESTÁ, CIERREN TODO: ¡MBAPPÉ MARCÓ UN HAT-TRICK EN 7 MINUTOS! REAL MADRID 3-1 OLYMPIACOS.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025
