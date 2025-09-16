Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
[VIDEO] Timothy Weah marcó un golazo para adelantar a Marsella ante Real Madrid

| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero estadounidense dio la sorpresa en el “Santiago Bernabéu”.
Timothy Weah, hijo del mítico atacante liberiano George Weah, adelantó a Olympique de Marsella ante Real Madrid en la primera fecha de la UEFA Champions League. El delantero estadounidense aprovechó un error de Arda Güler para marcar un golazo en el "Santiago Bernabéu".
Revisa el gol:
¡SORPRESA EN EL BERNABÉU! ¡MARSELLA LE GANA 1-0 AL REAL POR EL GOL DE WEAH, EL HIJO DE GEORGE WEAH!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/z4dg7H3qOh