[VIDEOS] Juvenil Lennart Karl lideró la remontada de Bayern sobre Sporting de Lisboa

El joven volante Lennart Karl lideró la remontada 3-1 de Bayern Munich ante Sporting Lisboa en el Allianz Arena por la sexta fecha de la fase de liga en la UEFA Champions League.

El futbolista de 17 años (69') anotó el segundo tanto de los "bávaros" y fue una pieza fundamental en el ataque del conjunto alemán. Los otros tantos fueron anotados por Serge Gnabry (65') y Jonathan Tah (77'), mientras Joshua Kimmich (54') marcó en contra para la escuadra portuguesa.

Con este resultado, Bayern escaló hasta la segunda posición con 15 puntos, los mismos que el líder Arsenal, pero con menos diferencia de gol. Por su parte Sporting de Lisboa quedó en el noveno lugar con 10 unidades.

La siguiente fecha de la UEFA Champions League será el miércoles 21 de enero del 2026, los "bávaros" recibirán a Unión St. Gilloise, mientras que el conjunto de Portugal recibirá a PSG el martes 20 de enero.

