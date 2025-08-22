Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago0.4°
Humedad99%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Altercado entre jugadores dio un tenso final al empate entre Limache y O’Higgins en Quillota

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Guillermo Pacheco fue expulsado en el cuadro "tomatero" por sus reclamos.

Altercado entre jugadores dio un tenso final al empate entre Limache y O’Higgins en Quillota
 Capturas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de que Deportes Limache y O'Higgins concretaran un empate 2-2 en el "Lucio Fariña", se produjo un altercado entre los futbolistas que derivó en un tensionado cierre en Quillota.

La situación comenzó justo tras el silbatazo final del árbitro Franco Jiménez, instante en que el lateral Guillermo Pacheco aprovechó para recriminarle con molestia a alguien en la banca rancagüina, siendo frenado por su propio técnico.

Sin embargo, la escena no terminó ahí, ya que luego de que el juez expulsara al lateral del cuadro "tomatero", este corrió hacia los camarines en busca de quienes habrían motivado sus reclamos, siendo perseguido nuevamente por el cuerpo técnico. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada