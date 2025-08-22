Altercado entre jugadores dio un tenso final al empate entre Limache y O’Higgins en Quillota

Luego de que Deportes Limache y O'Higgins concretaran un empate 2-2 en el "Lucio Fariña", se produjo un altercado entre los futbolistas que derivó en un tensionado cierre en Quillota.

La situación comenzó justo tras el silbatazo final del árbitro Franco Jiménez, instante en que el lateral Guillermo Pacheco aprovechó para recriminarle con molestia a alguien en la banca rancagüina, siendo frenado por su propio técnico.

Sin embargo, la escena no terminó ahí, ya que luego de que el juez expulsara al lateral del cuadro "tomatero", este corrió hacia los camarines en busca de quienes habrían motivado sus reclamos, siendo perseguido nuevamente por el cuerpo técnico.