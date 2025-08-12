ANFP reprogramó duelo pendiente de Universidad Católica y Ñublense

Universidad Católica informó que la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP reprogramó el duelo pendiente con Ñublense, que no se pudo disputar el pasado fin de semana en la fecha 19 de la Liga de Primera.

De acuerdo al comunicado en redes sociales, el encuentro entre cruzados y chillanejos se jugará el jueves 9 de octubre, a las 20:30 horas (23:30 GMT), en el Claro Arena.

Originalmente, el partido debía disputarse el domingo 10 de agosto, pero se suspendió debido a que la UC no consiguió la autorización para estrenar el Claro Arena, y tampoco para jugar en Santa Laura.

El próximo desafío de la UC será el sábado en el Estadio Monumental, ante Colo Colo a las 15:00 horas (19:00 GMT), por la fecha 20 del torneo.