Arbitro denunció insultos del DT de La Serena en el clásico con Coquimbo

El árbitro Miguel Araos denunció insultos de Mario Sciacqua, técnico de Deportes La Serena, en el informe del clásico con Coquimbo Unido, que terminó en triunfo para los piratas en la fecha 28 de la Liga de Primera.

De acuerdo al informe del juez, Sciacqua fue expulsado en el minuto 85 por "conducta inadecuada dentro del banco", tras desaprobar un cobro arbitral.

"Ingresa deliberadamente al terreno de juego, de forma prepotente, exaltada y gritando a viva voz: 'sos un desastre cagón, nos están robando el partido'", precisó el referí.

Araos también denunció una serie de irregularidades ocurridas en el encuentro en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso": Un retraso de cuatro minutos e incumplimiento de Coquimbo Unido en el protocolo de inicio.

Además, acusó que funcionarios de Coquimbo estaban en el túnel, algo no permitido; y tras el pitazo final, varios jugadores del club local entraron a la cancha vestidos de civil, con menores de edad y dos personas disfrazadas, quienes no estaban autorizados por la gerencia de ligas profesionales.

Por último, Araos denunció que hinchas locales lanzaron proyectiles cerca a la entrada del túnel que ocupó Deportes La Serena, con la intención de "agredir a los jugadores y cuerpo técnico del equipo visita".