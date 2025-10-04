Asociación de Casinos: Los clubes saben que publicitar casas de apuestas es igual que publicitar drogas

Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación de Casinos, agrupación que ha estado involucrada en la discusión que pretender regir la actividad de las casas de apuestas online advirtió a todos quienes publiciten la actividad y aseguró que lo que hacen es ilegal.

"Lo que hemos combatido y lo que la Corte Suprema ha dicho es que estas casas de apuestas están operando hoy ilegalmente en Chile. No estamos en contra de que haya juegos online en el país, pero sí que ellas operan bajo los marcos que nos rigen a todos. Jugar no es peligroso en sí mismo, pero debe regularse", expresó Valdés a Las Últimas Noticias.

"El tema es complejo, porque es un hecho que las casas de apuestas online son una realidad y que se vinculan al deporte en todo el mundo. Lo que se sabe en Chile es que los clubes y todos los que promocionan hacen contratos con estas casas de apuestos a través de terceros, es decir, con agencias de marketing, por lo que pueden decir que ellos no están vinculados directamente, aunque sí lo están. Por eso debe regularse. A partir del dictamen de la Corte Suprema, los clubes al menos ahora saben que publicitar casas de apuestas es igual que publicitar drogas porque ambas son ilegales en Chile. Eso no quiere decir que cuando haya una ley que las regule puedan mantener esta vinculación", añadió.

Esto corre también para todos quienes publiciten estos sitios (periodistas, programas de televisión, influencers y deportistas).

"Es lo mismo que los clubes: todos ellos deben saber que están promocionado algo ilegal. O sea, son rostros de algo que lo es. El tema es, en todo caso, aún más profundo. Por ejemplo, con lo que pasó hace un tiempo con Arturo Vidal. El siendo un jugador activo abrió una casa de apuestas online y dos días en un partido fue expulsado. Eso derivó muchas especulaciones y es normal que eso pase porque se trata de un futbolista que participa luego de un partido donde hay apuestas", complementó.