Audax arremetió en el podio de la Liga tras batir a La Calera en un partidazo

Audax Italiano consiguió un resultado revitalizador en la recta final de la Liga de Primera tras imponerse con un ajustado 4-3 frente a Unión La Calera en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicándose como sublíder durante la vigésimo cuarta jornada del torneo.

Los itálicos llegaban a este duelo golpeados después de caer en la semifinal de Copa Chile ante Huachipato, además de diezmados por las ausencias de varios titulares. Los "cementeros", en tanto, antes del parón habían conseguido un revitalizante triunfo sobre Everton cortando una larga racha de partidos sin ganar.

Aunque el tramo inicial del compromiso no tuvo a un dominador claro, el dueño de casa no tardó en tomar la delantera y lo hizo con un impecable tiro libre de su capitán Leonardo Valencia (11'), quien le dio una ligera comba al balón para descolocar al portero Jorge Peña.

Parecía que los audinos tenían más o menos controlado el encuentro, hasta que el último tramo del primer tiempo llegó la reacción del cuadro calerano, que emparejó las acciones con una conquista de su goleador Sebastián Sáez, quien apareció en el área para conectar un centro por bajo de Kevin Méndez (38').

Tres minutos más tarde, el volante por derecha volvió a meter el esférico en el área rival y esta vez fue Leandro Benegas quien se barrió para empujarlo hasta el fondo de la red. Y en los descuentos, Martín Jiménez cometió un desafortunado autogol cuando trató de evitar una nueva anotación de Sáez (45+1').

Sin embargo, el técnico floridano Juan José Ribera golpeó el tablero y ordenó cuatro modificaciones para el complemento, las cuales rápidamente le cambiaron la cara a su equipo, que gracias a un doblete de Michael Vadulli (53' y 65') igualó el marcador aprovechando las licencias defensivas que dio la visita.

El local era ampliamente superior a un forastero que acusó el golpe y no despertó. Esto fue aprovechado por el conjunto de colonia, que con un impecable cabezazo de Germán Guiffrey (74') recuperó una ventaja que pese a los intentos de la escuadra que dirige Martín Cicotello, logró sostener hasta el pitazo final.

De esta manera, la escuadra capitalina desplazó a Universidad de Chile y Universidad Católica, quedando momentáneamente como único escolta del líder Coquimbo Unido con 43 puntos. El combinado de la Región de Valparaíso, en tanto, se estancó en el undécimo lugar con 26 unidades.

El próximo sábado a las 15:00 horas (18:00 GMT), Audax Italiano visitará a un necesitado Deportes La Serena, mientras que Unión La Calera recibirá a Ñublense desde las 18:30 (21:30 GMT) del domingo 26.