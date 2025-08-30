Síguenos:
Audax Italiano desaprovechó la oportunidad de quedar segundo en la Liga de Primera

Audax Italiano desaprovechó la oportunidad de quedar segundo en la Liga de Primera al caer 2-3 ante O'Higgins en el Estadio El Teniente. Los goles fueron de Maximiliano Romero (19'), Martín Sarrafiore (33') y Arnaldo Castillo (79') para el "capo de provincia", mientras que Leonardo Valencia (68') de penal y Franco Troyansky (84') anotaron para los "tanos".

