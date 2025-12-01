Audax Italiano enfrenta a Ñublense en un duelo de alto interés para Colo Colo

La penúltima fecha de la Liga de Primera aun se mantiene en vilo y este lunes se animará un partido más de la jornada cuando Audax Italiano reciba a Ñublense a las 20:00 horas (23:00 GMT) ante la atención de un Colo Colo que desea clasificar a la Copa Sudamericana.

El conjunto que hará de local en el Bicentenario de La Florida llega séptimo con 46 puntos, cerrando así la zona de cupos internacionales a solo dos unidades de un "Cacique" que desperdició su chance de meter presión. En ese sentido, un resultado positivo para los de colonia cerraría toda opción a los "albos".

Por otra parte, Ñublense marcha décimo con 30 puntos y, con un calendario cerrado hace varias jornadas, arrastra una negativa racha de ocho partidos sin ganar entre los cuales se dividen entre siete derrotas y apenas un empate como forastero ante La Serena.

Las acciones de este partido estarán bajo el arbitraje de Nicolás Millas y podrás seguir todos los detalles con el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.