Audax Italiano quiere meter presión en la pelea por el cupo a la Libertadores en su duelo ante La Calera

Audax Italiano enfrenta a Unión La Calera este viernes, a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Bicentenario de La Florida, en la fecha 24 de la Liga de Primera, con la misión de reengancharse en la pelea por un cupo a la Copa Libertadores.

El cuadro itálico, dirigido por Juan José Ribera, está quinto con 40 puntos en la tabla, y con una victoria dormirá como escolta del líder Coquimbo Unido (56), y meterá presión a Universidad de Chile y Universidad Católica, que tienen 42 unidades.

La Calera, por su parte, está undécimo con 26 puntos y necesita la victoria para mantenerse alejado de la disputa en la parte baja por la permanencia.

El duelo será arbitrado por Fernando Véjar, asistido por Aldo Gómez y Cristóbal Berríos; Mario Salvo será el cuarto juez y el VAR estará a cargo de Felipe González y Carlos Venegas.

