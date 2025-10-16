Audax Italiano quiere meter presión en la pelea por el cupo a la Libertadores en su duelo ante La Calera
El cuadro itálico puede dormir como escolta de Coquimbo con una victoria en La Florida.
El cuadro itálico puede dormir como escolta de Coquimbo con una victoria en La Florida.
Audax Italiano enfrenta a Unión La Calera este viernes, a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Bicentenario de La Florida, en la fecha 24 de la Liga de Primera, con la misión de reengancharse en la pelea por un cupo a la Copa Libertadores.
El cuadro itálico, dirigido por Juan José Ribera, está quinto con 40 puntos en la tabla, y con una victoria dormirá como escolta del líder Coquimbo Unido (56), y meterá presión a Universidad de Chile y Universidad Católica, que tienen 42 unidades.
La Calera, por su parte, está undécimo con 26 puntos y necesita la victoria para mantenerse alejado de la disputa en la parte baja por la permanencia.
El duelo será arbitrado por Fernando Véjar, asistido por Aldo Gómez y Cristóbal Berríos; Mario Salvo será el cuarto juez y el VAR estará a cargo de Felipe González y Carlos Venegas.
Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.