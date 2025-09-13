Audax Italiano remontó un luchado clásico y mantuvo a Unión Española en zona de descenso
Los hispanos fueron ganando en dos ocasiones el compromiso en el Santa Laura.
La temporada de Unión Española sumó otro duro golpe en su lucha por salir del fondo de la tabla y, tras dejar escapar una ventaja de dos goles, cayó por 3-4 ante Audax Italiano, manteniendose en la zona de descenso en la fecha 23 de la Liga de Primera.
El equipo de Miguel Ramírez había comenzado con buenas sensaciones, imponiéndose en la primera parte. Matías Marín abrió el marcador tras una jugada colectiva (24'), que se concretó luego de una pantalla de Pablo Aránguiz.
Poco después, el propio Aránguiz amplió las diferencias con un testarazo (31') que tardó en ser ratificado por el VAR. El conjunto de Independencia se fue al descanso con una cómoda ventaja, que presagiaba lo contrario a lo que vino después.
El segundo tiempo fue otro partido. Apenas iniciado, Eduardo Vargas descontó (46') y Leonardo Valencia igualó desde los doce pasos (53'), estableciendo un empate momentáneo en el encuentro.
Aunque Aránguiz (69') le dio un nuevo respiro a Unión, la recta final tuvo un inesperado héroe. Franco Troyansky, quien primero empató con un cabezazo (87') y luego decretó la victoria en los descuentos (90+1'), antes de irse expulsado (90+7').
Así, Unión Española se mantuvo con 17 puntos en el penúltimo lugar y deberá esperar hasta octubre para volver a la acción en el torneo, ante Huachipato. Por su parte, Audax escaló hasta el segundo puesto con 40 unidades, antes de afrontar las semifinales de Copa Chile ante el mismo rival.