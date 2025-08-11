Audax Italiano sufrió dura goleada ante Limache y se alejó aún más del liderato

Deportes Limache goleó 4-0 a Audax Italiano en el Estadio Bicenternario "Lucio Fariña Fernández" en el cierre de la fecha 19 de la Liga de Primera y se alejó aún más del liderato del torneo nacional, quedando a diez puntos de Coquimbo Unido.

El primer tiempo comenzó con llegadas de ambos equipos, que buscaban abrir el marcador rápidamente. Sin embargo, fueron los locales, a través de su defensor Guillermo Pacheco (16'), quienes se adelantaron en el marcador.

Fueron pasando los minutos y el duelo mantuvo un desarrollo parejo hasta que en los 28' Eduardo Vargas aprovechó un tiro desviado de Leonardo Valencia y totalmente destapado por el segundo palo, "Turboman" emparejó el duelo para la visita con su primera conversión en su regreso al país.

Sin embargo, el árbitro Gastón Philippe fue llamado por el VAR para observar de cerca la totalidad de la acción y al percatarse de un codazo de Mario Sandoval a Misael Llantén, no solo anuló la conquista del segundo goleador histórico de la Selección chilena, sino que además expulsó al joven volante audino.

Sobre el final de la fracción inicial, Daniel Castro aumentó las cifras, pero el juez central invalidó la jugada por una mano (45+1').

A pesar de estar con un hombre menos sobre el terreno de juego, el forastero arrancó de mejor manera el complemento, con aproximaciones de Luis Riveros (48') y un cabezazo al palo de Daniel Piña (51') que estuvieron cerca de batir a Nicolás Peranic.

Por su parte, el "Tomate Mecánico" empezó a explotar los espacios que dejaba su contrincante en el fondo y en los 61', tras una devolución de Pacheco a Felipe Fritz, el zurdo le botó el arco a Tomás Ahumada con un potente zapatazo, ampliando las diferencias en el marcador.

Franco Troyansky tuvo la chance de acortar la ventaja de los locales con un frentazo que contuvo de gran manera Peranic (76') y apenas un par de minutos más tarde, Luis Guerra se atrevió de larga distancia y metió la pelota en la escuadra izquierda del guardameta. Y en el epílogo, Joaquín Plaza sentenció el cotejo (86').

Gran presentación del combinado de Limache, que si bien se mantuvo en el 14° lugar, llegó a 17 puntos, cuatro por arriba de la zona de descenso. El conjunto floridano, en cambio, se estancó en el cuarto puesto con 34 unidades.

Este domingo a las 12:30, Audax Italiano visitará en el estadio Nacional a una Universidad de Chile encendida en la pelea por la punta. Ese mismo día, desde las 15:00, Deportes Limache se verá las caras con Huachipato en Talcahuano.