Audax Italiano tumbó a la U en el Nacional y volvió a los triunfos en la Liga de Primera
Después de arrancar la segunda rueda sin triunfos, Audax Italiano se reencontró con las alegrías en la Liga de Primera tras vencer por 1-3 a Universidad de Chile en la fecha 20. Con goles de Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia los floridanos festejaron tras cuatro fechas en el Nacional.
