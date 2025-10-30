Audax Italiano y Cobresal abren la fecha 26 con partido clave en la zona de copas internacionales

Audax Italiano y Cobresal serán los encargados de abrir la fecha 26 de la Liga de Primera este viernes en el Bicentenario de La Florida, desde las 15:00 horas (18:00 GMT), con un duelo clave en la pugna por los cupos de clasificación a copas internacionales.

El cuadro itálico marcha cuarto en la tabla, con 43 puntos, y necesita la victoria para volver a meterse en la pelea por un pasaje a la Copa Libertadores de 2026.

Con un triunfo, el equipo dirigido por Juan José Ribera asaltaría de forma provisoria el tercer lugar, desplazando a O'Higgins (44), que jugará el domingo ante Universidad Católica, que tiene 48 y es rival directo por el "Chile 2" a la Libertadores.

Cobresal, bajo las órdenes de Gustavo Huerta, está séptimo, pero con 41 unidades, en zona de clasificación a Copa Sudamericana, pero con un triunfo desplazará al propio cuadro itálico y a O'Higgins, a la espera de los resultados del fin de semana.

El duelo será arbitrado por Gastón Philippe, asistido por Ignacio Cerda y Emilio Bastías; Fabián Reyes será el cuarto juez, mientras que Cristián Garay y Eric Pizarro estarán a cargo del VAR.

Todos los detalles los podrás seguir este viernes en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.