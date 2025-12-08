El volante de Coquimbo Unido Benjamín Chandía fue reconocido como el Mejor Jugador Joven de 2025 en la Gala Crack de TNT Sports.

Chandía -campeón con el elenco aurinegro- superó en la votación a otros futbolistas como el seleccionado nacional Ian Garguez y recibió la distinción de Lucas Cepeda.

El jugador "pirata", de 23 años, jugó 29 partidos, anotó dos goles y sumó dos asistencias.