Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Benjamín Chandía fue reconocido como el Mejor Jugador Joven de 2025

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de 23 años fue galaradonado en la Gala Crack.

El volante de Coquimbo Unido Benjamín Chandía fue reconocido como el Mejor Jugador Joven de 2025 en la Gala Crack de TNT Sports.

Chandía -campeón con el elenco aurinegro- superó en la votación a otros futbolistas como el seleccionado nacional Ian Garguez y recibió la distinción de Lucas Cepeda.

El jugador "pirata", de 23 años, jugó 29 partidos, anotó dos goles y sumó dos asistencias.

