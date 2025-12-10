Bernardo Cerezo dejó de ser jugador de Ñublense

El lateral Bernardo Cerezo dejó de pertenecer a Ñublense tal como el club chillanejo anunció en una publicación compartida por el propio jugador y donde agradecen a quien llegara al equipo en 2021.

"Se despide un histórico y uno de los mejores laterales derechos de nuestra institución", anunció el club en su cuenta en Instagram.

"Gracias por defender a muerte nuestro escudo, siempre fuiste al frente y diste todo por el club, eres parte de la generación dorada de Ñublense, y supiste ganarte el cariño de toda la hinchada", añadió.

Cerezo, de 30 años, es formado en Universidad de Chile y llegó a ser seleccionado sub 20 en 2015 para luego pasar por Santa Cruz, La Serena y Santiago Wanderers.

Según datos de Transfermarket, con Ñublense jugó 148 partidos y sumó 11 goles.