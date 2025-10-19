Bruno Cabrera permitió el valioso festejo del superlíder Coquimbo ante Colo Colo
Coquimbo Unido, exclusivo puntero de la Liga de Primera, sigue encaminado hacia su primer título gracias a un vital triunfo de 1-0 ante Colo Colo en la fecha 24. El central Bruno Cabrera fue la pieza clave que movió la cuenta al minuto 52 para dejar a los "piratas" con 15 puntos de ventaja con 18 por disputarse.
