¡Casi a las manos! Waterman se encaró con los jugadores de la U tras acción de Calderón
El defensa azul empujó al delantero panameño y terminaron en la entrada del túnel.
El defensa azul empujó al delantero panameño y terminaron en la entrada del túnel.
El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido comenzó con una tensa situación en la cancha de Santa Laura, con el delantero Cecilio Waterman encarando a los jugadores azules tras una acción defensiva de Franco Calderón.
Antes del minuto, Waterman llegó hasta línea de fondo buscando una pelota y Calderón lo empujó, terminando los dos en la entrada del túnel a camarines, en donde empezaron a discutir, evidenciando gran molestia el panameño.
Posteriormente, varios jugadores de la U empezaron a discutir con Waterman, hasta que se seperaron, mientras el ariete intentaba explicar la situación al capitán azul, Charles Aránguiz.
Finalmente, el árbitro Diego Flores tuvo una actitud conciliadora, y buscó el diálogo con Waterman y Matías Zaldivia para calmar la situación.
El fútbol respeta las medallas. Waterman se encara y guapea con Calderón y Poblete pero después baja el tono y le da explicaciones al Príncipe Charles... #VamosLaU pic.twitter.com/AdT68Frd6t— Ricardo Pinto (@pintoperiodista) December 2, 2025