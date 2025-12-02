Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¡Casi a las manos! Waterman se encaró con los jugadores de la U tras acción de Calderón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa azul empujó al delantero panameño y terminaron en la entrada del túnel.

El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido comenzó con una tensa situación en la cancha de Santa Laura, con el delantero Cecilio Waterman encarando a los jugadores azules tras una acción defensiva de Franco Calderón.

Antes del minuto, Waterman llegó hasta línea de fondo buscando una pelota y Calderón lo empujó, terminando los dos en la entrada del túnel a camarines, en donde empezaron a discutir, evidenciando gran molestia el panameño.

Posteriormente, varios jugadores de la U empezaron a discutir con Waterman, hasta que se seperaron, mientras el ariete intentaba explicar la situación al capitán azul, Charles Aránguiz. 

Finalmente, el árbitro Diego Flores tuvo una actitud conciliadora, y buscó el diálogo con Waterman y Matías Zaldivia para calmar la situación. 

