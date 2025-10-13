Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Charles Aránguiz se perderá el clásico universitario por insólita expulsión ante Palestino

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El volante de la U tuvo doble amonestación en Santa Laura.

Charles Aránguiz se perderá el clásico universitario por insólita expulsión ante Palestino
En portada

Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, fue expulsado este lunes por una insólita acción en el partido ante Palestino, por la fecha 24 de la Liga de Primera, y se perderá el clásico ante Universidad Católica programado para el domingo 26 de octubre.

En el minuto 34, Aránguiz se resbaló en la cancha de Santa Laura en una jugada ante Francisco Montes, y cuando estaba tirado en el césped, intentó frenar las acciones tomando la pelota con la mano.

El árbitro Miguel Araos cobró de inmediato la falta y le mostró la amarilla al "Príncipe", sin revisar el VAR, por ser amonestación, y la respectiva tarjeta roja al ser la segunda del partido.

De esta forma, la U quedó con 10 jugadores, cuando el marcador estaba 2-1 a favor de los azules, con doblete de Lucas Di Yorio (4' y 18') y el descuento de Fernando Meza (32').

