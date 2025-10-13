Charles Aránguiz se perderá el clásico universitario por insólita expulsión ante Palestino

Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, fue expulsado este lunes por una insólita acción en el partido ante Palestino, por la fecha 24 de la Liga de Primera, y se perderá el clásico ante Universidad Católica programado para el domingo 26 de octubre.

En el minuto 34, Aránguiz se resbaló en la cancha de Santa Laura en una jugada ante Francisco Montes, y cuando estaba tirado en el césped, intentó frenar las acciones tomando la pelota con la mano.

El árbitro Miguel Araos cobró de inmediato la falta y le mostró la amarilla al "Príncipe", sin revisar el VAR, por ser amonestación, y la respectiva tarjeta roja al ser la segunda del partido.

🟥⚽🔵🔴 PROBLEMAS PARA LOS AZULES



Un error provocó que Charles Aránguiz detuviera el balón con la mano y el juez le mostró la segunda amarilla, dejando con 10 a #LaU ante Palestino en este #MatchdayLunes.



De esta forma, la U quedó con 10 jugadores, cuando el marcador estaba 2-1 a favor de los azules, con doblete de Lucas Di Yorio (4' y 18') y el descuento de Fernando Meza (32').