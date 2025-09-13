Cobresal reaccionó para vencer a Huachipato y meterse en zona de copas

Cobresal se hizo respetar como dueño de casa pese a verse en desventaja y terminó venciendo por 3-2 a Huachipato en duelo válido por la fecha 23 de la Liga de Primera.

El cuadro del acero se puso en ventaja tempranamente gracias a la aparición del flamante seleccionado chileno Maximiliano Gutiérrez (2').

El elenco minero se complicó aún más luego de la expulsión de Christopher Barrera, a los 15 minutos, no obstante, la reacción vino de la mano de César Munder, quien a los 32 minutos logró la paridad.

En el segundo tiempo Huachipato se enredó, sobre todo luego de la expulsión de José Castro, a los 48 minutos.

Ello permitió que el conjunto de Gustavo Huerta se instalara en terreno contrario y con goles de Jorge Henríquez (61') y del uruguayo Diego Coelho (68') inclinara la balanza a su favor.

El tanto del trasandino Renzo Malanca (84') sirvió para ponerle algo de angustia a la victoria minera.

Cobresal llegó a los 38 puntos y se instaló sexto, en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Huachipato, en tanto, es noveno, con 31 unidades.