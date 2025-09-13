Cobresal se hizo respetar en El Salvador y venció a Huachipato
Publicado:
Cobresal se hizo respetar como dueño de casa pese a verse en desventaja y terminó venciendo por 3-2 a Huachipato en duelo válido por la fecha 23 de la Liga de Primera.
