Colo Colo arrasó a Unión La Calera y tomó impulso para entrar en la Sudamericana

Colo Colo dio un importante salto para meterse en competiciones internacionales a dos fechas de finalizar la Liga de Primera, ya que este domingo consiguió una victoria 4-1 sobre Unión La Calera en el Monumental para alcanzar el último puesto que da pasajes a la Copa Sudamericana.

En una tremenda exhibición, el equipo de Fernando Ortiz salió decidido a conseguir el triunfo y fue Lucas Cepeda (6') quien se encargó de inaugurar la senda triunfal con un remate lejano con rosca que se clavó ante la atónita mirada de Jorge Peña.

[AUDIO] Cepeda definió con un gran remate la apertura de la cuenta entre Colo Colo y La Calera. Así narró @RoContrerasL #Cooperativa90 https://t.co/SyssTF419X pic.twitter.com/SarwvbXlWK — Cooperativa (@Cooperativa) November 23, 2025

Posterior a esto, ele quipo se fue soltando con el protagonismo del placillano y, en una jugada elaborada por la izquierda, Erick Wiemberg se metió en zona de remate y dejó con el arco vacío a Javier Correa (16') para duplicar las diferencias.

[VIDEO] Javier Correa apareció para el 2-0 de Colo Colo sobre La Calera #Cooperativa90 https://t.co/H1OzbuFUud pic.twitter.com/laV4PmE6vb — Cooperativa (@Cooperativa) November 24, 2025

Los "albos" estaban insaciables y Víctor Felipe Méndez (25') puso un tercer tanto que lapidó las aspiraciones de una visita que ya no se juega nada en el torneo. Además, la conquista hizo anticipar una goleada histórica en Macul.

[VIDEO] Felipe Méndez también anotó un golazo para Colo Colo ante La Calera #Cooperativa90 https://t.co/Udf19C2VtR pic.twitter.com/zEgIdiraEC — Cooperativa (@Cooperativa) November 24, 2025

Sin embargo, eso estuvo lejos de hacerse realidad cuando en el segundo tiempo Martin Cicotello movió sus piezas y le dio ingreso a Franco Lobos junto a Ignacio Mesías. Este último, se las arregló para poner el descuento (55') que fue del honor.

Si el "Cacique" no aprovechó sus ocasiones en el primer tiempo, para el segundo hubo más de lo mismo. Cepeda (72') y Correa (79') quedaron al borde del festejo hasta que Salomón Rodríguez entró para anotar su tercer tanto (85') en 24 partidos con la institución.

[VIDEO] Salomón Rodríguez cerró la goleada de Colo Colo sobre La Calera #Cooperativa90 https://t.co/838pM8i9ul pic.twitter.com/JNDa3Pe7Fq — Cooperativa (@Cooperativa) November 24, 2025

Con el silbatazo final empezaron a sacar cuentas y Colo Colo se ubicó séptimo con 44 puntos, igualando a Cobresal y superándolo en la clasificación por una mejor diferencia de goles antes de su duelo en El Salvador este 28 de noviembre a las 20:00 horas.

Por su parte, Unión La Calera se mantuvo undécima con 29 puntos y su siguiente encuentro será como local ante un inspirado Deportes Limache que viene saliendo de la pelea por el fondo. Este se disputará el 30 de dicho mes a las 18:00 horas.