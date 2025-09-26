Colo Colo brilló en el Monumental y hundió a Deportes Iquique

Colo Colo contó con un sólido estreno de Fernando Ortiz en la Liga de Primera este viernes después de golear por 4-0 a Deportes Iquique en el Estadio Monumental por la fecha 23, desatando la alegría en casa y hundiendo a su rival en el fondo de la tabla.

El "Cacique", que llegaba precedido de una aplastante caída frente a Universidad de Chile en la Supercopa, se sacudió el polvo desde el inicio y los jugadores demostraron que el trabajo del "Tano" da para luchar por meterse a la disputa de torneos internacionales.

En ese sentido, el primer tiempo tuvo un inicio enérgico para los "albos", que dominaron y se generaron múltiples ocasiones de cara a la portería defendida por Daniel Castillo. Arturo Vidal (28') y Claudio Aquino (32') tantearon las chances más claras con remates en los postes.

No fue hasta que Marcos Bolados aprovechó la oportunidad que le dio el nuevo técnico y recibió en carrera un pase sensacional de Vicente Pizarro. Sin titubear, el atacante definió a la salida del meta (38') para abrir el camino de los festejos en Macul.

En el complemento, la acción continuó hasta que Fernando De Paul (55') se exigió con una gran atajada que lo dejó con malestar en su rodilla izquierda. Aquello, lo obligó a salir con gestos de dolor para ser reemplazado para el debut del meta Eduardo Villanueva.

A pesar de esta interrupción, el festival de festejos no se detuvo y se terminó por confirmar la superioridad del cuadro local. Mauricio Isla (63') se sumó a los abrazos tras aprovechar un rebote de un remate potente al palo de un Lucas Cepeda.

Acto seguido, vino un momento de suspenso cuando un penal a favor de los dirigidos de Fernando Díaz le permitió a Edson Puch tantear el descuento. No obstante, el delantero definió a lo "Panenka" y al estrellarse en el palo, cazó el rebote (71') lo que terminó anulando la conquista por fuera de juego.

Esta situación terminó por hundir las aspiraciones de los "Dragones Celestes", que fueron castigados con una falta desde los doce pasos convertida por Aquino (81') y otro postrero tanto de Vidal (86') justo antes de los descuentos.

Con esto, Colo Colo se mantuvo en la octava posición con 34 puntos y redujo la diferencia a cuatro unidades con la séptima ubicación que ocupa Cobresal, que cierra los puestos a copas internacionales. Por su parte, Iquique quedó último con 14 positivos y a cuatro de la salvación.

Ahora, ambos equipos tendrán que afrontar un parón por el Mundial sub 20 antes de reanudar su acción por la Liga de Primera. Mientras el "Cacique" reanudará su faena visitando a Coquimbo el 19 de octubre, los colistas harán lo propio como locales ante O'Higgins en la misma jornada.