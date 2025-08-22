Colo Colo lamentó ante Palestino su quinto partido consecutivo sin triunfos en la Liga
Los citados por Nicolás Córdova para las últimas dos fechas de las Clasificatorias
En un 0-0 amargo para ambos equipos, Colo Colo repartió puntos con Palestino en el inicio de la fecha 21 de la Liga de Primera y alcanzó cinco partidos consecutivos sin triunfos; escenario que tiene a los albos fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.
