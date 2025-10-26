Colo Colo recibe a Limache en el Nacional con la misión de acercarse a copas internacionales

Este lunes, Colo Colo volverá a pisar el Estadio Nacional por la Liga de Primera en condición de anfitrión para recibir a Deportes Limache a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT), dándole así un cierre a la fecha 25 en una casa temporal debido a los conciertos programados en el Monumental.

El equipo adiestrado por Fernando Ortiz llega octavo en la tabla con 34 puntos, lejos de la pelea por copas internacionales y con la necesidad de reencauzar su camino tras la derrota ante un Coquimbo Unido. Incluso, "albos" están a siete unidades de un Cobresal que cierra los puestos que clasifican a Copa Sudamericana.

Con este panorama, el "Cacique" evitará perder puntos y para ello formará con: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.

Sin embargo, el escenario no será sencillo. Aunque Limache ocupa el decimocuarto sitio con 21 puntos y mira de reojo la zona de descenso, los dirigidos por Víctor Riveros vienen de vencer a Cobresal en el campeonato junto con golear a La Serena en la Copa Chile, asegurando así su presencia en la final.

Además, el historial reciente favorece a los "tomateros" después de que, en los tres cruces previos de 2025, no perdió ante Colo Colo e incluso lo eliminó de la Copa Chile con un contundente 4-1. Este registro añade un matiz incómodo para los "albos", que buscarán romper esa racha y ratificar su favoritismo.

Con arbitraje de Diego Flores Seguel, todos los detalles podrás seguirlos en vivo a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes desde las 17:30 horas.