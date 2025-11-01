Colo Colo superó con lo justo a Ñublense y recortó distancia con los puestos a copas internacionales

Colo Colo continúa remando desde atrás en la tabla de posiciones y durante este sábado dio un paso fundamental tras derrotar por 0-1 a Ñublense en Chillán, recortando así la distancia con la clasificación a la Copa Sudamericana a falta de cuatro fechas para que termine la Liga de Primera.

El "Cacique" llegó a los 38 puntos y se mantuvo octavo en la tabla, separándose a cuatro de los 42 que posee un Palestino que debe completar su duelo por la fecha 26 y también de una Universidad de Chile que mantiene dos partidos pendientes tras su eliminación del mencionado torneo internacional.

El primer tiempo fue parejo. El anfitrión apostó por presionar en campo rival, pero el "Cacique" atendió bien a estos intentos, respondiendo con solidez hasta que el roce comenzó a hacerse presente con las constantes faltas sancionadas por Mario Salvo.

En la segunda parte cambió el libreto porque el forastero adelantó sus líneas y encontró la recompensa con un derechazo colocado de Vicente Pizarro (55'). A partir del gol, el equipo de Fernando Ortiz dispuso de otras ocasiones claras, aunque se topó con una figura como Nicola Pérez.

El equipo de Ronald Fuentes intentó reaccionar, pero el ímpetu se desvaneció tras la expulsión de Carlos Labrín (63') por una dura entrada sobre Cepeda. Con un hombre menos, el conjunto chillanejo se dedicó a resistir mientras Colo Colo administró la ventaja sin pasar mayores sustos.

Los "Diablos Rojos" quedaron décimos con 30 puntos, a diez del descenso y a doce de la zona de copas, por lo que afrontarán las últimas fechas sin grandes objetivos más allá del cierre digno.

Su próximo desafío será ante O'Higgins en Rancagua el sábado 8 de noviembre a las 20:30, mientras que Colo Colo visitará a una Unión Española que lucha por salir del descenso durante la misma jornada, pero a las 15:00 horas.